Home Subsea Mermaid Maritime continues global expansion with joint venture in Brunei

Mermaid Maritime continues global expansion with joint venture in Brunei

Business Developments & Projects
April 27, 2026, by Nadja Skopljak

After establishing joint venture companies in Taiwan and Equatorial Guinea, Thailand-headquartered subsea and offshore drilling services company Mermaid Maritime Public Company Limited has done the same in Brunei.

The primary activities of the entity named Serikandi Mermaid SDN BHD are offshore transport and installation (T&I), installation, repair, and maintenance (IRM), decommissioning, and pipeline projects in Brunei.

Mermaid Subsea Services (Thailand) Ltd. holds 50% in the joint venture company, with the remaining half held by Serikandi Oilfield Services SDN BHD (Brunei), a provider of integrated services to the energy industry in the country.

According to Mermaid Maritime, the investment is funded from internal resources.

The Thailand-headquartered company, in August 2025, established a joint venture in Taiwan with ATE Energy International, a Taiwanese company specializing in the energy engineering sector. The entity’s primary activities include energy technical services, cable installation and offshore construction projects.

This was followed by the establishment of a joint venture company in Equatorial Guinea with the African country’s national oil company GEPetrol S.A for services in the oil & gas industry, including diving, vessel supply, remotely operated vehicle (ROV) and all other associated services, announced in November.

