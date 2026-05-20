Back to overview
Home Subsea Shearwater gets to work for Shell and Equinor’s joint venture

Shearwater gets to work for Shell and Equinor’s joint venture

May 20, 2026, by Nadja Skopljak

Adura Operations, an incorporated joint venture (IJV) between the UK’s Shell and Norway’s Equinor, has selected Norwegian Shearwater GeoServices to perform ocean bottom node (OBN) seismic acquisition at its field in the UK North Sea.

Source: Shearwater GeoServices

Shearwater’s scope covers approximately 220 km2 of seismic acquisition at the Jackdaw field using the SW Tasman, with SW Gallien to provide source capabilities.

According to the Norwegian firm, the two-month survey will deliver high-resolution OBN data to support reservoir understanding across the field.

“We look forward to working with Adura on this OBN project. The award reinforces Shearwater’s leading position in the global OBN market and its long-standing technical capability to serve operators in the basin,” said Irene Waage Basili, CEO of Shearwater.

Adura was set up in December 2025 by combining Shell and Equinor’s offshore oil & gas operations on the UK Continental Shelf (UKCS). The JV assumed interests in 12 producing assets and projects in execution, including Mariner, Rosebank, Buzzard, Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair and Schiehallion.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News