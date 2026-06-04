FPSO; Source: MODEC
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MODEC and Eld embark on next-gen carbon capture-enabled FPSO power system

Carbon Capture Usage & Storage
June 4, 2026, by Melisa Cavcic

Japan’s MODEC and Eld Energy, a Norwegian fuel cell system company, are pooling resources to bring a 1.2 MW carbon capture power system to life to roll out zero-emission floating production, storage, and offloading (FPSO) units.

FPSO; Source: MODEC
FPSO illustration; Source: MODEC

MODEC and Eld Energy have signed a memorandum of understanding (MOU) to develop a 1.2 MW power system integrated with carbon capture for application on FPSOs. The 1.2 MW unit is targeted for onshore testing in 2029, followed by long-term demonstration.

While the Norwegian firm will lead the design, procurement, and construction of the power system based on solid oxide fuel cells (SOFCs), including requisite testing and validation, the Japanese giant will develop the carbon capture facility and system integration for FPSOs.

The MOU was signed in Tokyo during the official visit to Japan by His Royal Highness Crown Prince Haakon of Norway in the presence of Norway’s Minister of Trade and Industry.

Eld Energy and MODEC have collaborated since 2025 on SOFC systems for offshore use, progressively scaling from 40 kW to 120 kW SOFC plus carbon capture pilot. The new phase aims to demonstrate scalability and integrated carbon management for offshore power.

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MODEC highlighted: “SOFCs convert chemical energy directly to electricity at high temperature and can accept multiple fuels, and when combined with carbon capture system they offer a practical pathway to deep decarbonization of FPSO power without compromising uptime.

“Going forward, MODEC will continue to contribute to a stable energy supply while advancing practical emissions reduction solutions on FPSOs.”

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