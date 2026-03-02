LNG carrier; Source: MET Group
Back to overview
Home Fossil Energy More LNG for Europe as MET Group and Shell expand their long-term cooperation

More LNG for Europe as MET Group and Shell expand their long-term cooperation

Outlook & Strategy
March 2, 2026, by Nadja Skopljak

MET International, the trading and wholesale arm of Switzerland-headquartered energy company MET Group, and Shell Global LNG Limited have signed a non-binding memorandum of understanding (MoU) to expand their existing long-term cooperation in LNG and gas trading.

LNG carrier; Source: MET Group

The agreement provides a framework for MET’s potential purchase of LNG, sourced primarily from Shell’s U.S. LNG portfolio, for delivery to various European regasification facilities.

Related Article

“MET is proud to support the strategic cooperation between the United States and the European Union in the field of LNG supplies. This MOU represents another important step in strengthening transatlantic energy ties and will contribute to enhancing the energy security of the EU,” said Huibert Vigeveno, Group CEO of MET Group.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News