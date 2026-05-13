Shell entrusted with LNG cargo for Bulgargaz

May 13, 2026, by Melisa Cavcic

UK-headquartered energy giant Shell has been chosen to deliver one cargo of liquefied natural gas (LNG) to Türkiye for the needs of Bulgargaz EAD, which is Bulgaria’s public supplier of natural gas and a subsidiary of Bulgarian Energy Holding EAD.

Illustration; Courtesy of Shell

Shell has been selected as the supplier in the tender for the delivery of one LNG cargo to Türkiye, which will be used by Bulgargaz. This announcement comes after five companies submitted bids during the tender process for the supply of one cargo of liquefied natural gas, or 1,000,000 MWh.

The UK energy giant was ranked first among the participants in the tender procedure, having offered the most competitive delivery terms in accordance with the established criteria and conditions.

As a result, the cargo, which will be loaded in the United States, is expected to arrive at the end of May 2026. The LNG quantity will be used to meet the needs of Bulgarian consumers during the upcoming summer season.

This European LNG cargo delivery assignment comes days after Shell, together with its partners, received the all-clear for the production individualization agreements (AIPs) regarding shared reservoirs in the pre-salt layer of Brazil’s Santos Basin.

