Illustration; Source: Worley
Back to overview
Home Fossil Energy Worley and Baker Hughes embarking on integrated lower-carbon LNG quest

Worley and Baker Hughes embarking on integrated lower-carbon LNG quest

Collaboration
May 14, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered energy technology giant Baker Hughes and Australia’s engineering player Worley have joined forces to pursue opportunities in the liquefied natural gas (LNG) sector, spurred by rising LNG demand across the globe.

Illustration; Source: Worley
Illustration; Source: Worley

The two companies have agreed to a non-exclusive strategic memorandum of understanding (MOU) to accelerate integrated solutions in the LNG sector, combining Worley’s engineering, procurement, construction management (EPCM), and engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) execution capabilities with Baker Hughes’ advanced turbomachinery, modular liquefaction technologies, and proven expertise in gas processing and power solutions.

The duo plans to deliver fully integrated, lower‑carbon LNG infrastructure that meets the surging global demand for reliable, affordable, and sustainable energy. The early collaboration is set on deploying the U.S. player’s equipment and NMBL LNG modular solution to reduce interfaces, operational costs, and schedule risks.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

This MOU represents an opportunity to deploy Baker Hughes’ high‑efficiency turbines, compressors, electric motors, and digital offering, and NMBL modular LNG solution with Worley’s proven execution in complex onshore and near-shore projects. The joint efforts to advance lower‑carbon LNG solutions will revolve around incorporating high‑efficiency equipment and integration approaches.

The Australian firm claims that the non‑exclusive collaboration enables both companies to pursue opportunities independently or with other partners while prioritizing collaboration where it delivers maximum customer value.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

This agreement is intended to support both companies’ growth plans in a market expected to benefit from significant LNG capacity additions in the coming years, driven by energy security, industrial demand, and decarbonization goals.

Chris Ashton, Worley’s CEO, commented: “This strategic collaboration is an opportunity to support mutual growth in the LNG market. By partnering with Baker Hughes, we can offer customers more seamless, end‑to‑end solutions – from early concept and FEED through to project delivery and operations support.

“This collaboration strengthens our ability to de‑risk projects, accelerate schedules, and drive efficiency while advancing lower-emission technologies critical for the energy transition.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News