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Multi-client survey starts offshore Brazil’s Amapá following recent discovery

Project & Tenders
September 8, 2026, by Nadja Skopljak

Shearwater Geoservices and SLB have launched a 3D multi-client seismic survey offshore Amapá in Brazil, said to address critical data needs as exploration interest grows following Petrobras’ Morpho hydrocarbon discovery.

Source: Shearwater Geoservices

The survey area is located approximately 130 kilometers from the Morpho well in northern Brazil’s Equatorial Margin, with the project designed to address critical subsurface data needs, improve geological understanding and prospect evaluation across the survey area, Shearwater said.

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“The Morpho discovery has brought new attention to exploration offshore Amapá,” said Andrea Lovatini, Vice President Exploration Data and Geosolutions, SLB. “As customers assess opportunities across the area, Amapá 3D will provide a clearer picture of the subsurface to help them evaluate prospectivity and make better-informed investment decisions.”

According to this Norwegian company, the project represents one of its most significant multi-client investments and will expand high-quality 3D seismic coverage in an underexplored area of the basin.

High-density broadband data will be acquired using Shearwater’s Isometrix marine seismic technology aboard the Amazon Warrior, while SLB will process and image the data using advanced workflows, including elastic full-waveform inversion.

The collected data will support future exploration and licensing opportunities across Brazil’s Equatorial Margin.

Irene Waage Basili, CEO of Shearwater, said: “By combining Shearwater’s leading Isometrix acquisition technology, operational expertise and track record in complex marine environments with SLB’s advanced imaging workflows, we are creating a premium regional dataset that will play an important role in supporting exploration and future licensing activity across Brazil’s Equatorial Margin.”

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