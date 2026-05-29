Home Fossil Energy Shearwater supports TotalEnergies and partner with survey in Africa

Shearwater supports TotalEnergies and partner with survey in Africa

May 29, 2026, by Nadja Skopljak

Norwegian Shearwater GeoServices has completed a 3D towed streamer and undershoot survey offshore Nigeria on behalf of TotalEnergies and Matrix Energy.

Source: Shearwater Geoservices

The two-month 3D marine seismic survey was performed in partnership with Harvex Geosolutions on blocks OML 100 and OPL 2010 on behalf of TotalEnergies EP Nigeria Limited and Matrix Energy.

SW Duchess was the primary seismic vessel, with SW Gallien acting as the dedicated source vessel.

The Norwegian firm announced the work at the end of 2025, not revealing the client or project name at the time. The program follows Shearwater’s expanding sequence of work in the wider West African region.

“Shearwater is pleased to complete this 3D towed‑streamer and undershoot survey offshore Nigeria, which continues our strong relationship with TotalEnergies and builds on a programme of work in Nigeria and across the region,” said Shearwater CEO Irene Waage Basili.

