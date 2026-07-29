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Shearwater to explore carbon storage potential in Australian waters

Carbon Capture Usage & Storage
July 29, 2026, by Nadja Skopljak

Norwegian Shearwater GeoServices has been tasked with a seismic survey offshore Australia to explore carbon storage potential in the Bonaparte Basin, marking its second carbon capture and storage (CCS)-related survey in this basin.

Source: Shearwater GeoServices via LinkedIn

Under the 3D seismic survey contract, the Norwegian firm will deploy its SW Bly for an expected duration of 50 days, starting in the third quarter of 2026, to support appraisal of the carbon storage potential.

The collected geophysical data will be used to high grade and define future injection well locations and serve as a baseline survey for possible future 4D seismic monitoring, Shearwater said.

This is the company’s second CCS-related survey in the Bonaparte Basin following a similar campaign in 2024.

“Shearwater has established a strong position in supporting carbon storage projects globally, and we look forward to returning to Australia for a second related survey,” said Irene Waage Basili CEO of Shearwater. “CCS will play an important role in supporting the energy transition, and these surveys are a natural extension to our business, leveraging Shearwater’s state-of-the art technology and geophysical capabilities.”

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