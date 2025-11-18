Back to overview
NOCC's first LNG dual-fuel PCTC named in China

NOCC’s first LNG dual-fuel PCTC named in China

November 18, 2025, by Ajsa Habibic

Oslo-headquartered shipowner Norwegian Car Carriers (NOCC) has named its first LNG dual-fuel pure car and truck carrier (PCTC) built by CIMC Raffles shipyard in China.

Courtesy of CIMC Raffles

The naming ceremony for the 7,000 CEU NOCC Pacific was held on November 14 at CIMC Raffles’ Longkou Shipyard.

NOCC Pacific is the first of three PCTCs ordered by NOCC at the Chinese shipyard and is said to mark “a significant milestone in the partnership between the two companies and inject new momentum into NOCC’s fleet upgrading and the global transition toward greener shipping”.

The vessel measures 199.9 meters in length, 38 meters in breadth, with a design draft of 8.6 meters and a service speed of 19 knots.

With a capacity of 7,000 cars, it is equipped with two type-C LNG tanks and dual-fuel main and auxiliary engines, achieving zero emissions during port operations.

The vessel also holds the ‘Ammonia-Ready’ notation by DNV, enabling future upgrades to lower-carbon fuels.

In addition, the newbuild incorporates the ‘EV notation’ into its class symbols, making it the world’s first PCTC compliant with this new safety standard and setting a benchmark for the safe maritime transport of electric vehicles worldwide.

The NOCC Pacific is the 15th PCTC delivered by CIMC Raffles and the 7th PCTC scheduled for delivery from the Longkou base in 2025.

