Norwegian cleantech services firm gets to work on Romania’s first deepwater project
Home Fossil Energy Norwegian firm pulls off hat trick for rigs working in Europe

Norwegian firm pulls off hat trick for rigs working in Europe

May 1, 2026, by Melisa Cavcic

Norway-based cleantech service provider Soiltech has secured three new assignments for rigs deployed in the Black Sea, the Netherlands, and Norway.

Norwegian cleantech services firm gets to work on Romania’s first deepwater project
Illustration; Source: Soiltech

Soiltech has won three contracts to deliver fluid treatment (STT) services on rigs in the Black Sea, the Netherlands, and Norway, which are owned by undisclosed offshore drilling players.

Jan Erik Tveteraas, CEO of Soiltech, commented: “One of these contracts is with a new client for Soiltech, while the other two are with returning customers. These contracts once again demonstrate strong market acceptance of our solutions, as well as the expertise of our field operations and onshore support teams.”

The STT will be applied differently on each rig, with solutions adapted to the specific composition of the fluids being treated. These contracts are scheduled for execution in the second quarter of 2026 and have a combined estimated value of MNOK 5-10 (around $535,000–$1.07 million).

The latest assignment comes months after Soiltech obtained a deal to perform fluid treatment and other services on a semi-submersible rig managed by Odfjell Drilling.

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

