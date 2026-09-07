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OneSubsea to support Azule Energy’s production shift from aging to new FPSO

Project & Tenders
September 7, 2026, by Nadja Skopljak

Azule Energy, a joint venture between Italy’s Eni and the UK’s BP, has awarded SLB OneSubsea with a contract for the supply of controls umbilicals for a project offshore Angola.

Source: SLB OneSubsea

The West Hub Tails project, part of the Integrated West Hub (IWH) development in Block 15/06, includes the redirection of production from the Sangos, Ochigufu, Mpungi and Vandumbu fields, which have been on stream since 2014 via the Ngoma FPSO, which is approaching the end of its design life, to the newly installed Agogo FPSO, designed to reduce emissions.

As part of the contract, SLB OneSubsea will design and deliver the additional controls umbilicals required to enable this transition.

“This award reflects the strength of our partnership with Azule Energy and our shared commitment to efficient field development at a time when maximizing recovery is an increasing priority for operators,” said Maria Peralta, Vice President of Umbilical & Cable Systems at SLB OneSubsea.

“By enabling the transition of production to the new Agogo FPSO, we are helping Azule Energy extend the life of the West Hub fields while supporting a meaningful reduction in emissions intensity; a testament to how proven subsea infrastructure can deliver operational continuity and decarbonized production.”

The follows SLB OneSubsea’s previous umbilical deliveries to Azule Energy across the West Hub production centers and the broader IWH development, including the Agogo and Ndungu tie-backs.

Under a contract worth between $75 million and $250 million, announced in August, TechnipFMC will design and manufacture flexible flowlines, risers, and associated equipment for the project.

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