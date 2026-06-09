Thunder Horse; Source: BP
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BP tasks OneSubsea with subsea boosting at deepwater project in US Gulf

Project & Tenders
June 9, 2026, by Melisa Cavcic

UK-headquartered energy giant BP has hired OneSubsea, a joint venture between SLB (formerly Schlumberger), Aker Solutions, and Subsea7, on a subsea boosting quest at its deepwater development in the Gulf of America (U.S. Gulf of Mexico).

Thunder Horse; Source: BP
Thunder Horse; Source: BP

OneSubsea has secured a contract with BP to provide a subsea boosting system for the Thunder Horse development in the deepwater portion of the Gulf of America, for which the European giant and its U.S. partner, ExxonMobil, recently made a final investment decision (FID) to add around 15,000 barrels of oil equivalent per day of peak gross annual average production.

SLB’s joint venture with Aker Solutions and Subsea7 will handle the engineering, procurement and construction (EPC) scope for Thunder Horse, following recent subsea boosting contract awards for BP’s Kaskida and Tiber developments, which, alongside the latest one, leverage the same supplier-led, standardized subsea boosting system solution, said to help improve execution efficiency and shorten delivery times.

As part of the EPC contract, OneSubsea will deliver a subsea boosting system, together with associated project management, engineering, manufacturing, and testing required for execution. The joint venture’s processing technology is perceived to increase production and improve recovery, while the standardized approach enables faster deployment and greater operational efficiency.

Mads Hjelmeland, CEO of SLB OneSubsea, commented: “Subsea boosting is an important enabler for extending production from existing assets. Our standardized subsea solutions support faster deployment and improved efficiency, helping operators enhance production and recovery while optimizing overall field performance.”

The first oil from the Thunder Horse subsea pump project is expected in 2028, while Kaskida and Tiber are anticipated to begin production in 2029 and 2030, respectively.

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