Ørsted looking to award six-year frame agreement for inspection services

May 13, 2026, by Nadja Skopljak

Danish energy company Ørsted has issued a tender looking to award a six-year frame agreement for pipeline inspection services to be performed in the Danish part of the North Sea.

Ørsted is planning for a new frame agreement with bi-annual remotely operated vehicle (ROV) inspection with planned call-offs in 2027-2029-2031, and optional 2033, but not limited to call-off in these specific years. The maximum value of the agreement is DKK 90 million (around €12 million).

The scope covers two Ørsted-owned and operated 24” and 30” offshore gas pipelines, including subsea structures, risers and spools and the 20” offshore oil pipeline.

The contractor will be in charge of IRM ROV inspection work according to Ørsted, inspection sheets, visual inspection, CP stabbing, cleaning of marine growth, and optionally the removal of seabed objects, flooded member detection (FMD), FIGS pipeline and structure CP task, and other ROV tasks. The final scope will be defined in each call-off. Expected duration for execution, including mobilization and demobilization per call-off, is 5 to 10 days.

The required vessels are those that can be approved and operated after marine operation procedures (TotalEnergies, INEOS, and Ørsted).

The expected start date is December 15, 2026, with a duration of six years, including a maximum of three renewals.

The deadline for submitting requests to participate in the tender is June 16 by 13:00 local time.

