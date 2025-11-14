Back to overview
Home Fossil Energy Prosafe vessel staying longer with Ithaca in UK

Prosafe vessel staying longer with Ithaca in UK

Vessels
November 14, 2025, by Dragana Nikše

Ithaca Energy (UK) Limited has extended the stay of an accommodation, safety, and support vessel (ASV) from Prosafe’s fleet at a field it operates in the UK North Sea.

Safe Caledonia; Source: Prosafe

Thanks to the extension, Safe Caledonia will continue providing accommodation support at the Captain field in the UK sector of the North Sea for seven additional weeks, until early February 2026. Valued at around $6.4 million, this extension leaves Ithaca with three weeks of options available.

Reese McNeel, Prosafe’s CEO, said: “This significant extension of the contract reflects the excellent operational capabilities of the Safe Caledonia, especially into the harsher North Sea months. We look forward to continuing providing industry leading gangway connectivity.”

Safe Caledonia is a moored with thruster assist (TAMS) semi-submersible ASV with beds for up to 454 persons.

The 1982-built unit started its contract with Ithaca Energy at the Captain field in June. As reported by Prosafe, the vessel delivered a commercial uptime of 94% during the initial period.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!

ADVERTISE on Offshore-Energy.biz
Related news

List of highlighted news articles