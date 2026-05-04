An offshore platform being approached by a small vessel
Prosafe set on securing 'follow-on' vessel work

May 4, 2026, by Melisa Cavcic

Oslo Stock Exchange-listed semi-submersible accommodation vessel owner and operator Prosafe has provided insight into its fleet utilization for the first quarter of 2026 and its future expectations.

Safe Caledonia; Source: Prosafe

While the company’s reported fleet utilization for March 2026 was 42%, it was 79% in the first quarter of the year. The firm’s Safe Eurus vessel continued to operate at full capacity in March 2026, delivering near 100% commercial uptime in Brazil.

On the other hand, Safe Zephyrus and Safe Notos started scheduled special periodic surveys (SPS), upgrade, and maintenance work early in March. While Safe Zephyrus resumed operations for Petrobras on April 13, Safe Notos was anticipated to resume operations in the following days.

Prosafe’s Safe Boreas continued to receive a full day rate during March 2026, with gangway operations and the 15-month firm contract period beginning on April 3, 2026.

Reese McNeel, CEO of Prosafe, commented: “I am very pleased with the safe and efficient execution of the Safe Zephyrus and Safe Notos SPSs and maintenance projects.

This is the culmination of months of detailed planning, dedication and strong execution by the Prosafe project team, crew and all parties involved. It is also great to see the Safe Boreas gangway connected and fully operational in Australia, achieving another key milestone.

Meanwhile, Safe Caledonia is in lay-up at Scapa Flow, UK. This vessel has a letter of intent (LoI) from Ithaca Energy for six months firm and three months of options, beginning in the second quarter of 2027. A final contract award is expected in the second quarter of 2026.

McNeel highlighted: The accommodation market continues to develop positively with recent awards and continued tendering activity. We remain focused on securing follow-on work for our vessels post their current contracts in 2027.”

