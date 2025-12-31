Saipem tasked with more work at Türkiye's largest natural gas field under $425M contract
Project & Tenders
December 31, 2025, by Nadja Skopljak

Italy’s Saipem has secured additional work at the largest natural gas field in Türkiye as part of a new contract with Turkish Petroleum Offshore Technology Center (TP-OTC) worth approximately $425 million.

Castorone. Source: Saipem

The contract has been secured for the extension of the third phase of the Sakarya gas field development project in the Turkish sector of Black Sea and will see Saipem deliver the engineering, procurement, construction and installation (EPCI) of three additional pipelines, for a total length of approximately 153 kilometers, with associated subsea structures, to connect the new natural gas reserve recently discovered at the Goktepe field to Sakarya phase 3 facilities.

The Goktepe field lays in 2,200 meters of water depth, approximately 80 kilometers from the Sakarya phase 3 field. The new infrastructure will enable increased production from the field development.

The contract has a duration of around two and a half years and will be managed in continuity with the contract signed in September for the development’s third phase.

The offshore campaign will be conducted by Saipem’s Castorone pipelay vessel in the second half of 2027.

Sakarya is located about 170 kilometers off the coast of Filyos, Zonguldak. The third phase entails a new dedicated floating production unit (FPU), fed by 27 wells located in the Sakarya and Amasra fields, connected by a new trunkline to the onshore facility located in Filyos, on the Turkish Black Sea coast.

