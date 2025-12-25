Back to overview
Home Subsea Shearwater GeoServices’ high-end vessel to welcome New Year in Nigeria

Shearwater GeoServices’ high-end vessel to welcome New Year in Nigeria

Vessels
December 25, 2025, by Nadja Skopljak

Norwegian Shearwater GeoServices is set to deploy its high-end vessel SW Duchess for a two-month multi-client seismic survey offshore Nigeria at the end of the year.

Source: Shearwater Geoservices

The survey will provide high-resolution subsurface data across the Western Niger Delta Basin, supporting exploration decisions and future license rounds in what is described as one of West Africa’s most prospective oil & gas regions.

The 3D survey is backed by significant industry funding and will be performed in partnership with Harvex Geosolutions and the Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC).

“This project underscores the growing momentum of our multi-client business and our key role in supporting exploration across key global basins,” said Irene Waage Basili, CEO of Shearwater. “By investing in high-quality seismic data, where we can both capture rapid returns and create longer-term value, we are enabling smarter decisions and helping to shape the future of energy security in West Africa and beyond.”

Shearwater was recently awarded Ghana’s first deepwater ocean bottom node (OBN) seismic survey, as well as more work in India as part of a new contract with state-owned Oil India Limited that will see two of its vessels staying busy.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!

ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News