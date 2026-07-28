Back to overview
Home Subsea Singapore-flagged diving support vessel on duty in Arabian Gulf

Singapore-flagged diving support vessel on duty in Arabian Gulf

Project & Tenders
July 28, 2026, by Nadja Skopljak

Singapore’s offshore marine solutions company PACC Offshore Services Holdings (POSH) has secured a long-term diving services contract in the Arabian Gulf with an undisclosed client.

Source: PACC Offshore Services Holdings (POSH) via LinkedIn

The company’s diving support vessel (DSV) POSH Mallard will be deployed for the work that includes comprehensive saturation and air diving services, equipped with a work-class remotely operated vehicle (WROV).

The Singaporean player did not reveal any other details about the scope, project, or client.

POSH Mallard features a 12-ton active heave-compensated crane, a 12-man saturation diving system and accommodation for up to 108 personnel. The vessel is 89 meters long and has a deck area of 550 m2.

It was built in 2017 by PaxOcean Engineering Zhoushan.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News