Southeast Asian infill drilling campaign ups oil production ante

March 9, 2026, by Melisa Cavcic

Canada-based Valeura Energy, an oil and gas company, has achieved an oil production boost thanks to its infill drilling program at an oil field off the coast of Thailand, Southeast Asia.

Valeura claims that its Manora infill drilling campaign in the Gulf of Thailand has exceeded management’s expectations. This asset is located in Block G1/48, in which the firm holds a 70% operated working interest.

Dr. Sean Guest, Valeura’s President and CEO, commented: “Our Manora drilling campaign illustrates that we can continue adding to the ultimate production potential of our Gulf of Thailand fields.

“Our approach is to take every opportunity to appraise potential future development locations while developing known reservoir intervals. We have once again delivered new production from the field and also laid the basis for further development in the future.”

The company’s campaign comprised two infill development targets and one appraisal well from the Manora A platform. All wells are said to have been successful, and the appraisal well was found to be optimally positioned for use as a production well.

As a result, all three wells have been completed as oil producers and are now on stream, increasing Manora’s oil production from an average of 1,950 bbls/d, prior to the first new well coming onstream, to a more recent average of 2,626 bbls/d (working interest share oil production before royalites).

Valeura’s management expects that the newly encountered reservoir intervals will be considered in the next evaluation of reserves and could be additive to the ultimate potential and economic life of the asset.

The MNA-41 well was drilled as a deviated appraisal well to evaluate the potential of two reservoir intervals, encountering oil pay in the 300-series sand reservoir, which will be analysed to identify future prospects in this zone.

The well, which also found five oil pay zones in the 400/500-series reservoir, has been completed as a comingled oil producer and is now in production mode, with results exceeding management’s expectations, which sought only to assess the potential for future development of these intervals.

The MNA-35ST1 well was drilled as a sidetrack to the pre-exisitng MNA-35 well, with the objective of developing the same two reservoir intervals access in MNA-41. Two pay zones were encountered in the 300 sands, which will be completed for production in the future.

Meanwhile, the well has been completed as a producer of five oil pay zones within the 400/500 reservoir sands and is now on production. MNA-42H was geo-steered as a horizontal development well within the 300 series sand reservoir.

The well’s 1,046 feet lateral section encountered 556’ of net oil pay, which exceeded management’s expectations. The well has been completed and is now online as a horizontal oil producer.

As the Manora drilling campaign was completed safely, on time, and on budget, Valeura’s contracted drilling rig has now been mobilised to the Nong Yao field on block G11/48.

The firm has a 90% operated working interest in this block, where it is planning to drill a production-oriented campaign from the Nong Yao A and Nong Yao B wellhead facilities. Borr Drilling’s Mist jack-up rig is on hire with Valeura for drilling ops in Thailand.

