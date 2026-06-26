Gjøa; Source: Vår Energi
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TechnipFMC brings integrated approach to Vår Energi’s North Sea subsea projects

Project & Tenders
June 26, 2026, by Nadja Skopljak

Norway’s oil & gas player Vår Energi has awarded TechnipFMC with an integrated engineering, procurement, construction, and installation (iEPCI) contract for subsea tie-back development projects in the North Sea.

Gjøa platform; Source: Vår Energi

TechnipFMC reported on June 25 the iEPCI contract for the Ofelia and Gjøa Nord projects in the Gjøa area, described as “large”, which the company defines as worth between $500 million and $1 billion.

The direct award follows a five-year collaboration agreement the companies signed in 2025 to deliver subsea projects utilizing TechnipFMC’s integrated model and accelerate development through coordinated portfolio execution.

Jonathan Landes, President of Subsea at TechnipFMC, said: “Vår Energi is applying a portfolio approach in the Gjøa area to reduce project cycle time and improve project returns. This approach requires deep collaboration and is enabled by TechnipFMC’s unique integrated execution model. We are pleased to support Vår Energi’s ambition to deliver first oil within two years.”

This comes as Vår Energi took a final investment decision (FID) on the Gjøa subsea projects, and with its partners submitted the plan for development and operations (PDO) for the Ofelia and Gjøa Nord developments to the Norwegian Ministry of Energy.

The Gjøa subsea projects comprise the development of the Ofelia, Gjøa Nord, and Cerisa discoveries as a coordinated subsea development tied back to the Gjøa and Duva infrastructure. Start-up is expected from Cerisa in the third quarter of 2027, followed by Ofelia and Gjøa Nord in the second half of 2028.

The tie-back includes the development of approximately 76 million barrels of oil equivalent (boe) gross and 27 million barrels of oil equivalent net to Vår Energi in proved plus probable reserves.

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