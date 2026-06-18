Gjøa; Source: Vår Energi
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Vår Energi on portfolio reshaping spree: $460M acquisitions, swaps and divestments

Business & Finance
June 18, 2026, by Melisa Cavcic

Norwegian oil and gas player Vår Energi has embarked on a mission to high-grade its portfolio on the Norwegian Continental Shelf (NCS) to strengthen long-term value creation through deals that encompass the acquisition of Pandion Energy’s portfolio, a swap agreement with DNO Norge, a subsidiary of DNO, and divestments of stakes in two fields to Concedo and Orlen Upstream Norway, an affiliate of Poland’s Orlen.

Gjøa; Source: Vår Energi
Gjøa platform; Source: Vår Energi

Vår Energi has entered into a series of value-accretive transactions on the Norwegian Continental Shelf to further optimize its asset portfolio, including the purchase of Pandion Energy’s assets to secure long-term production growth in the Gjøa and Åsgard areas, an asset swap agreement with DNO Norge to align interests in the Ringhorne North development and consolidate position in the Gjøa area, and divestments of equity interests in the Goliat and Fenja fields to accelerate value creation from recent exploration success and reduce capital commitments without meaningful production impact.

The transactions support the Norwegian player’s strategy of actively high-grading its portfolio by increasing exposure to core areas and targeting high-value opportunities. Through the acquisition of Pandion’s portfolio, Vår Energi adds a 10% interest in the Nova field (PL418), a 20% interest in the Ofelia development (PL929), a 49% interest in the Sierra Solberg discovery (PL263), and a portfolio of exploration licences in the Gjøa area, including Annabelle (PL929), which is planned to be drilled later this year.

The deal, with a cash consideration of $110 million, strengthens the company’s position around the Gjøa infrastructure, increasing ownership across producing assets and key development projects, including Nova, which is currently the only producing asset tied to the infrastructure, where the firm does not currently hold an ownership interest. This is perceived to add near-term production while reinforcing the Norwegian player’s strategy of optimising ownership around existing hubs.

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Nick Walker, CEO of Vår Energi, commented: “We continue to actively high-grade our portfolio in line with our strategy, strengthening our position in core areas and focusing capital on high-value opportunities. Through these transactions, we increase ownership in key development projects and producing assets, strengthen our position around key hubs and accelerate value generation from recent exploration success. This enhances flexibility in capital allocation and supports resilient, long-term value creation for our shareholders.”

Vår Energi has further agreed to acquire a 15% interest in Ringhorne North (PL956) and a 5% interest in the Nova field (PL418) from DNO Norge, in exchange for a 5% interest in Gjøa (PL153) and a small balancing payment. The transaction strengthens the firm’s position in the strategically important Balder area, aligning ownership interests and adding exposure to both near-term developments and producing assets.

The Norwegian company has also agreed to divest a 20% interest in the Goliat field to Orlen Upstream Norway and a 25% interest in the Fenja field to Concedo for a total consideration of up to $350 million. Following completion, Vår Energi will retain a 45% interest in Goliat and a 50% stake in Fenja, while retaining operatorship of both fields. The Goliat field in the Barents Sea remains a key hub and of strategic importance to the firm.

Ireneusz Fąfara, President of the Orlen Management Board, remarked: “With a single transaction, we are significantly expanding our oil and gas reserves in Norway by 15%. This investment opens a new chapter in the history of the Orlen Group. We have promised the people of Poland energy independence, security, and the lowest possible prices.

That is why we have kept gas prices unchanged, protecting our customers from the impact of geopolitical turbulence. And that is why we continue to consistently expand our own resource base. This is how we are building the secure, stable and crisis-resilient energy of tomorrow.”

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These divestments are said to allow the company to accelerate value creation from recent hydrocarbon discoveries while maintaining operatorship and exposure to future value creation. Jefferies acted as financial advisor to the Norwegian player in connection with the divestments of the Goliat and Fenja fields. All transactions are expected to close in the second half of 2026, subject to customary authority approvals.

Vår Energi emphasized: “The combined transactions strengthen the portfolio through strengthening positions in core hubs, increasing ownership in key development projects and producing assets, and improving capital allocation flexibility across the business.

“The transactions have minimal impact on 2026 production. The company’s target of producing above 400 thousand barrels of oil equivalent per day longer term remains firm.”

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