Home Subsea TGS signs deal in Libya for multi-client data activities

TGS signs deal in Libya for multi-client data activities

February 2, 2026, by Nadja Skopljak

Norwegian energy data and intelligence company TGS has signed a letter of intent (LoI) with a subsidiary of Libya’s National Oil Corporation (NOC) for the expansion of multi-client data activities in Libya.

Illustration only. Source: TGS

The deal, signed with North Africa Geophysical Company (NAGECO), is said to establish a framework that enables further multi-client collaboration, subject to final contractual arrangements and regulatory approvals.

According to TGS, the collaboration reflects a shared commitment to advancing high-quality subsurface data and supporting Libya’s upstream development through fit-for-purpose data and technology solutions.

The LOI was signed during a formal ceremony attended by Masoud Suleman, NOC Chairman, and Maged Elarbed, head of NAGECO.

“This Letter of Intent represents an important milestone in our engagement with Libya and the National Oil Corporation,” said David Hajovsky, Executive Vice President, Multi-Client at TGS. “We are encouraged by NOC’s confidence in TGS and our multi-client capabilities. Our focus is on delivering trusted data quality, technology and expertise that supports informed decision-making and long-term value creation for Libya’s energy sector.”

Of note, NOC opened a new licensing round for onshore and offshore acreage in Libya in March 2025, following a nearly 18-year hiatus. The 11 offshore blocks covering 128,714 square kilometers are situated across three areas. One is located in the Sabratha Basin, three in the Sirte Basin, and seven in the area offshore the Cyrenaica platform.

As for other news coming from TGS, the Norwegian company last week announced it had secured its second ocean bottom node (OBN) deal in Europe for the 2026 season.

