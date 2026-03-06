Back to overview
Home Subsea One oil & gas, two offshore wind campaigns on schedule for TGS’ seismic vessel

One oil & gas, two offshore wind campaigns on schedule for TGS’ seismic vessel

Vessels
March 6, 2026, by Nadja Skopljak

Norwegian energy data and intelligence company TGS is set to deploy its seismic vessel Ramform Vanguard for an oil & gas site survey, followed by two offshore wind campaigns, in the upcoming summer season in Europe.

Source: TGS via LinkedIn

TGS reported that the 1998-built Ramform Vanguard is set to kick-start a new acquisition campaign in mid-March with an oil & gas site survey, as part of the upcoming European summer season, following its winter-stack period.

After this survey, the 86.2-meter-long vessel will continue performing two offshore wind contracts, extending the acquisition activities well into the third quarter.

We are very pleased to have secured a solid acquisition campaign for the Ramform Vanguard. We see opportunities for more work in the market, and if we are successful, the campaign may be extended further toward the end of Q3,” said Kristian Johansen, CEO of TGS.

“Our Ultra High Resolution 3D streamer solution has a proven track record within the offshore wind site characterization market. We are now taking another step and will do our first oil and gas site survey, thereby broadening our product offering and leveraging our technology to optimize asset utilization.”

On February 27, TGS announced the Nigeria Laide multi-client 3D survey, acquired in partnership with the Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC) and SeaSeis Geophysical. The survey lies within the Outer Fold & Thrust Belt of the eastern Niger Delta, what the company says is one of Nigeria’s most prolific hydrocarbon regions, and covers approximately 11,700 square kilometers.

“Nigeria continues to play a crucial role in the global supply of oil and gas. The expansion of our multi-client library in Nigeria in partnership with the government through the Laide 3D showcases our commitment to furthering hydrocarbon exploration in the region,” said Johansen.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News