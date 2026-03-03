Singapore firm pens multi-year LNG deal with Venture Global

Back to overview
Business & Finance
March 3, 2026, by Melisa Cavcic

Venture Global, an American producer of liquefied natural gas (LNG) sourced from North American basins, has secured a long-term LNG agreement with Singapore-headquartered Trafigura.

Rendering of the CP2 LNG facility; Source: Venture Global via LinkedIn
The five-year binding agreement between Venture Global and Trafigura is for the purchase of approximately 0.5 million tonnes per annum (mtpa) of U.S. LNG, starting from 2026.

Mike Sabel, Venture Global’s CEO, commented: “Trafigura is a global leader in LNG trading, and we are pleased to execute this mid-term LNG supply agreement with them to provide the market with flexible and reliable U.S. LNG.

“Global energy demand is stronger than ever, and this is an important step in executing our strategy of adding more mid-term agreements, which will diversify the tenor of our LNG portfolio. Venture Global looks forward to helping ensure the world remains well-supplied in the short, medium, and long term.”

Venture Global’s latest mid-term agreement is perceived to offer greater flexibility to customers in the global LNG market and provides greater diversification for the firm’s LNG portfolio.

Igor Marin, Global Head of Gas, Power & Renewables at Trafigura, highlighted: “This agreement with Venture Global, a leading American producer and exporter of LNG, further strengthens and diversifies our global portfolio – reinforcing our ability to connect U.S. supply with customers across key international markets.

“US LNG supply is increasingly critical to global energy security, and we look forward to building on this collaboration with Venture Global.”

This LNG deal comes shortly after Venture Global won an LNG deal with Korea’s Hanwha Aerospace, an affiliate of the Hanwha Group.

