Worley confirms deals with Venture Global in US and Equinor in Norway

February 4, 2026, by Melisa Cavcic

Australia’s engineering company Worley has corroborated the award of two assignments with Norway’s state-owned energy giant Equinor for oil and gas assets on the Norwegian Continental Shelf (NCS) and Venture Global, an American producer of liquefied natural gas (LNG) sourced from North American basins, for a second phase of an LNG export project in Louisiana, United States.

Worley Rosenberg has been hired on a parallel framework agreement by Equinor for maintenance and minor projects on selected facilities in Norway, which builds on the firm’s existing relationship with the Norwegian energy giant and is perceived to mark an important step in supporting the company’s long-term services arrangement.

The deal is expected to support activities for selected installations, including the Sleipner and Johan Sverdrup facilities, following contract signing. The framework agreement is scheduled to begin on May 1, 2026, and run to April 30, 2031. Equinor has options to extend the assignment for additional three years, followed by two more years, bringing the potential total duration to ten years.

Jan T. Narvestad, Managing Director at Worley Rosenberg, commented: “We value the trust Equinor has placed in Worley Rosenberg through this framework agreement. It reflects our strong local presence in Stavanger, combined with access to Worley’s global resource network enabling us to draw on specialized skills and capacity to support Equinor’s offshore operations when required.

“Long-term collaboration built on trust and mutual commitment has been central to successfully delivering projects on the Norwegian Continental Shelf. We look forward to supporting Equinor under this framework agreement through high-quality solutions, driving safe and predictable delivery.”

Meanwhile, Worley has also confirmed the signing of a reimbursable engineering, procurement and construction (EPC) contract for Phase 2 of the CP2 project, as Venture Global progresses the development toward a final investment decision (FID) and completion.

The work is being led by the Australian firm’s Houston, Baton Rouge and Reading offices and supported by its Global Integrated Delivery team. Phase 2 will have a total liquefaction facility of 5.6 million ton per annum (mtpa) and include ten liquefaction trains and two 200,000 cubic meter storage tanks.

Chris Ashton, Chief Executive Officer at Worley, emphasized: “We are pleased to continue to support Venture Global on this significant project. CP2 is a strategically important project to global energy supply and security, and we are proud to be working with Venture Global as their project delivery partner.

“Our engagement on this opportunity further affirms our capabilities and deep expertise in delivering complex, largescale projects.”

