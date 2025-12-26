Back to overview
Home Clean Fuel Wärtsilä fuel-flexible engines ordered for new Brazilian duo

Wärtsilä fuel-flexible engines ordered for new Brazilian duo

Vessels
December 26, 2025, by Nadja Skopljak

Finnish technology group Wärtsilä has been appointed by Brazilian operator AMAGGI to supply fuel-flexible engines for two new pusher tugs that are under construction.

The vessels are being built at the Beconal shipyard in Manaus, Brazil, and will each operate with two Wärtsilä 20 engines, equipped with a Wärtsilä Data Collection Unit (WDCU).

According to Wärtsilä, the engines are able to run on either diesel or biodiesel fuel with a total power output of 2,100 kW. This will allow each ship to push as many as 20 barges, carrying a total of 32,000 tons of grain on the Amazon inland waterway system.

The equipment is scheduled for delivery to the yard commencing in August.

“AMAGGI is the first pusher tug operator to run entirely on biodiesel – a step aligned with our shared commitment to decarbonised shipping. The Wärtsilä Data Collection Unit (WDCU) will enable accurate monitoring of the engines, which promotes performance reliability and the benefit of extended overhaul intervals,” said Genil Mazza, Newbuilding Sales Manager, LatAm – Wärtsilä Marine.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!

ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News