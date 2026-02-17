Wärtsilä, Abu Dhabi Maritime Academy working together on maritime industry’s sustainability

Back to overview
Transition
February 17, 2026, by Nadja Skopljak

Finnish technology group Wärtsilä and Abu Dhabi Maritime Academy (ADMA) have signed a memorandum of understanding (MoU) to collaborate on decarbonization targets, digitalization goals, smart port solutions and training to support the maritime industry’s transition to sustainable operations.

“This collaboration would leverage Wärtsilä’s experience and expertise to deliver meaningful value to the marine industry. The partnership aims to yield significant environmental benefits, including improved training outcomes, enhanced operational efficiency, and progress towards decarbonisation goals across the UAE maritime sector,” said Dr. Yasser Al Wahedi, ADMA President.

The Maritime Sustainability Research Centre Abu Dhabi (MSRCAD) will play an advisory and supporting role. As part of the collaborative activities, Wärtsilä will work closely with MSRCAD to provide advisory services and engage in joint projects, potentially expanding into government-to-government collaborations across the Gulf Cooperation Council (GCC) countries.

The MoU is effective for an initial five-year term, with options for amendment or extensions.

“This project reinforces Wärtsilä Marine’s commitment to driving decarbonisation and sustainability. By providing expert advisory services, engaging early in customer projects, and collaborating with government partners, we help shape the future of shipping. Our focus is on delivering energy-efficient solutions and promoting early involvement to accelerate sustainable practices across the maritime sector,” said John Sydney, Vice President of Sales at Wärtsilä Marine.

