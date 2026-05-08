Back to overview
Home Marine Energy Wave data campaign in Martinique paves the way for wave energy pilot

Wave data campaign in Martinique paves the way for wave energy pilot

Project & Tenders
May 8, 2026, by Nadja Skopljak

A one-year wave data campaign has commenced in the Caribbean island of Martinique to gather information that will chart the path for the development of a pilot wave energy project.

Source: Wavepiston via LinkedIn

Danish wave energy company Wavepiston entered into an agreement in 2023 with French firm YS Energies Marines Developpement (YS EMD) for the development of the wave energy project.

In succession of the work started under this partnership, Wavepiston entered a collaboration with CreOcean to perform a wave data campaign on Martinique’s east coast.

The French firm has installed a wave buoy, which will collect wave data for 12 months on Martinique’s Atlantic coast to advance the understanding of the local wave resource.

This will bring Wavepiston closer to the deployment of a pilot farm, followed by a commercial wave energy farm.

The budget is €63,000, with the project receiving funding from ADEME.

“Furthermore, the project will receive local support on engaging with local politicians and landowners. Getting the buy-in from local stakeholders is very important for the development of Wavepiston wave energy farms,” Wavepiston said.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News