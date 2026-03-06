Back to overview
Eco Wave Power's pilot delivers 'record output' during three-meter waves

March 6, 2026, by Nadja Skopljak

Eco Wave Power’s wave energy project at the Jaffa Port in Israel has achieved its highest average and peak production levels during record three-meter wave conditions.

Source: Eco Wave Power

The EWP-EDF One wave energy pilot project operated for approximately nine days during February under moderate wave conditions, with average daily wave heights ranging between one and two meters. During these operational days, the project generated approximately 2,000 kWh of renewable electricity.

During the highest wave conditions recorded to date at the site, with waves reaching approximately three meters in height, the system achieved an average power production of approximately 20 kWh and a peak production of 56.7 kW, representing the highest average and peak production levels recorded at Jaffa Port so far, the firm noted.

“These results demonstrate the system’s ability to both withstand and operate efficiently during elevated sea states, while capturing higher energy output when wave intensity increases,” Eco Wave Power stated.

The installation at Jaffa Port is a pilot-scale demonstration array, consisting of a limited number of small-scale floaters, designed primarily to validate system durability, grid integration, and real-world production performance under varying marine conditions.

The record outputs achieved during the three-meter wave events are said to provide valuable data for the engineering and optimization of future commercial-scale projects.

“February was an important month for us operationally,” said Inna Braverman, CEO and Founder of Eco Wave Power. “Not only did we continue stable production during moderate wave conditions, but we also experienced the highest waves recorded at our site to date. Achieving record average and peak power production during 3-meter wave events provides meaningful validation of our technology’s performance potential as we scale toward commercial projects.”

Related News