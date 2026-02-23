Back to overview
Home Marine Energy Eco Wave Power’s pilot passes real-world sea conditions test

Eco Wave Power’s pilot passes real-world sea conditions test

Project & Tenders
February 23, 2026, by Nadja Skopljak

Eco Wave Power’s wave energy project at Jaffa Port in Israel has continued strong energy production and demonstrated stable and reliable operation under real-world sea conditions in the first month of 2026, the company reported.

Source: Eco Wave Power

The EWP-EDF One wave energy pilot project has maintained zero downtime, with consistent performance recorded in wave conditions of one meter and above since the beginning of 2025, according to Eco Wave Power. During January 2026, over approximately 11 days characterized by wave heights ranging between one and two meters, the project generated over 2,300 kWh of renewable electricity.

Consisting of a limited number of small-scale floaters, the project is designed primarily to validate continuous operation, system durability, and real-world energy production performance in support of future commercial-scale deployments.

“January’s production results further demonstrate the reliability and consistency of our technology under real sea conditions,” said Inna Braverman, CEO and Founder of Eco Wave Power.

“While Jaffa Port is a pilot installation, the system continues to provide valuable operational data that directly informs our commercial strategy. As we scale to larger floaters and expanded arrays, we believe wave energy has the potential to deliver a meaningful and stable contribution to the global renewable energy mix.”

