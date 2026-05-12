Wavepiston files permits for Gran Canaria wave energy pilot, signs MoU in Iceland

Outlook & Strategy
May 12, 2026, by Nadja Skopljak

Danish wave energy firm Wavepiston and its Spain-headquartered partner Bluenewables have submitted all permitting documentation for a site in Gran Canaria where a pilot wave energy farm is planned to be developed.

Source: Wavepiston (Illustration purposes)

Wavepiston describes the submission of permitting documentation for the selected site on Gran Canaria’s northern coast as another key milestone in its commercial wave energy development. Furthermore, the company is continuing talks with the local government to progress toward the commercial project.

As for other regions, the Danish company has signed a memorandum of understanding (MoU) with Iceland-based Haf-Afl to explore the development of commercial wave energy projects, under which the partners will assess how wave energy can complement Iceland’s energy mix with scalable, sustainable solutions.

“We continue to strengthen our partnerships across key markets. In Barbados, we are formalising an agreement to deploy a pilot wave energy farm building upon our existing Memorandum of Understanding. In Gran Canaria, we remain in close contact with the government regarding the development of a pilot wave energy farm on the north coast. In Martinique, we have deployed a wave data buoy at the selected site, advancing our project to the next phase,” said Michael Henriksen, Wavepiston’s CEO.

“At the same time, significant effort is channelled into our investor dialogues to secure our next round of equity. It is taking longer than expected, although some would argue that is according to expectation. Reflecting on broader market conditions, the strategic need for renewable energy, security of supply, local production, independence on fossil fuels, resilience, and water is clearer than ever. Wavepiston will play an important role in the future energy and water supply,” Henriksen concluded.

