Baker Hughes tech supplier of choice for Alaskan LNG project

U.S.-based Glenfarne Alaska LNG, a subsidiary of Glenfarne Group, has selected compatriot Baker Hughes to provide technology for the liquefied natural gas (LNG) project it is developing in the U.S. northernmost state.

Rendering of the liquefaction facility in Nikiski; Source: Alaska LNG

Thanks to the agreement with Glenfarne, Baker Hughes will supply the main refrigerant compressors for the Alaska LNG terminal and power generation equipment for the North Slope gas treatment plant. The tech company has also committed to a strategic investment to support the LNG project.

“Baker Hughes is pleased to support Alaska LNG with our gas technology solutions,” said Lorenzo Simonelli, chairman & CEO of Baker Hughes. “Natural gas and LNG provide secure, affordable, and reliable energy, and we look forward to continuing our collaboration with Glenfarne to bring lower-carbon natural gas from Alaska to the global market.”

The agreements were announced at a ceremony in Washington, D.C., with Secretary of the Interior Doug Burgum, Secretary of Energy Chris Wright, and Alaska Senator Dan Sullivan in attendance.

U.S. Energy Secretary Chris Wright said that Alaska LNG has the potential to be one of the most significant energy infrastructure projects in American history. He sees the investment announcement as an important step forward for the project, prosperity in Alaska, and the country’s energy security.

“American LNG is not just an energy source, it’s a strategic asset that powers our economy, strengthens our alliances, and secures our nation’s future,” stated Chairman of the National Energy Dominance Council and Secretary of the Interior Doug Burgum. “By forging this strategic alliance and investment in the Alaska LNG Project, we’re strengthening our nation’s energy security while advancing a bold vision for U.S. energy independence and global competitiveness.

The Alaska LNG project is being developed in two phases to accelerate project execution. Phase One comprises an 807-mile pipeline to transport natural gas from Alaska’s North Slope. Worley is expected to complete final engineering and cost analysis for the pipeline in December, leading to a final investment decision (FID) on this phase of the project.

After that, Phase Two of the project will see the addition of the LNG terminal and related infrastructure to enable 20 million tonnes per annum (mtpa) of LNG export capability. FID for this stage is expected in late 2026.

Since becoming the lead developer of Alaska LNG in March, Glenfarne has secured offtake agreements with JERAPOSCO, CPC, PTT, and most recently, Tokyo Gas.

As for Baker Hughes, the firm was picked for work on another U.S. LNG project – the Rio Grande LNG expansion project earlier this month. Thanks to this, the U.S. firm will supply the main liquefaction equipment for the $6.7 billion Train 5 expansion of NextDecade’s development in the Port of Brownsville, Texas.

