Home Subsea 2009-built source vessel to spend more time in Western Hemisphere

November 12, 2025, by Nadja Skopljak

Cyprus-headquartered SeaBird Exploration, a wholly owned subsidiary of SED Energy Holdings, has secured a contract extension for its source vessel for work in the Western Hemisphere.

Fulmar Explorer. Source: SeaBird Exploration

The three-month contract extension for the 2009-built Fulmar Explorer, which joined the company’s fleet in 2019, will see the vessel continue performing ocean bottom node (OBN) source work in the region.

The contract extension brings the firm contract period to mid-March 2026, and the client has additional options to further extend the contract to mid-June 2026.

According to SeaBird, the commercial terms are the same as the initial contract.

This June, SeaBird Exploration announced it had changed its name to SED Energy Holdings, as well as its Oslo Stock Exchange ticker code, following the merger with Singapore’s tender-assisted drilling provider Energy Drilling.

The company in September reported a new contract for its vessel Eagle Explorer in the Western Hemisphere.

