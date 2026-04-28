FPSO Kwame Nkrumah on the Jubilee field; Source: Kosmos
Four more wells set to come online in months ahead offshore Ghana

April 28, 2026, by Melisa Cavcic

Tullow Ghana Limited (TGL), a subsidiary of the UK-headquartered Tullow Oil, an independent energy company with operations in West Africa, has confirmed its timeline for putting four wells into production mode at a field off the coast of Ghana.

FPSO Kwame Nkrumah on the Jubilee field; Source: Kosmos

Tullow has reported that six Jubilee wells are expected to come on stream in 2026, comprising five producers and one water injector, two of which are already online: J74-P and J75-P. The next three producers are expected to start production in June and July, with the final water injector well due on-stream in September.

The company explains that waterflood operations are being optimized to maintain reservoir pressure and enhance oil recovery. Well production is being carefully managed via the riser system with the assistance of riser-based gas lift to sustain production rates and counteract natural declines in reservoir output.

The firm’s operational efficiency in Ghana remained high with average facility uptime across the FPSOs, averaging 97% and a combined average oil production rate of around 32.5 kbopd net in 2025. The operator claims that its production performance in the first quarter of 2026 has been strong, with Ghanaian oil production growing to 35.4 kbopd.

While gross oil production from the Jubilee field averaged 60.9 kbopd, with net being 23.7 kbopd in 2025, production was challenged by higher-than-expected water cut from certain wells in the first half of the year, which affected riser stability on the eastern side of the field. As a result, riser-based gas lift was introduced on the east side to address the issue, restoring and stabilizing production in June 2025.

As the riser-based gas lift for the western side of Jubilee has been approved, it is expected to deliver further support to production rates once fully implemented in 2027. The cumulative voidage replacement grew to 107% in the second half of 2025, as issues in the seawater lift system were resolved.

This is anticipated to support improved reservoir pressure management and stabilize production going forward. The gross oil production from the TEN fields averaged 16.0 kbopd, with net being 8.8 kbopd during 2025, which was above expectations, supported by well zonal optimization in Enyenra and water injection optimization activities.

The FPSO TEN flare tip was replaced in May 2025, resulting in an approximately 50% reduction in routine flaring from July 2025 onwards. Thanks to the extension of Tullow’s Ghanaian petroleum agreements to 2040, the firm expects to realize an increase in net 2P reserves of over 10 mmboe.

As part of this arrangement, Ghana National Petroleum Corporation’s share in the field will increase by a further 10% from July 20, 2036, and the respective joint venture partners’ shares will decrease pro rata. The net gas production in Ghana averaged 6.8 kboepd in 2025.

Following the purchase of the FPSO TEN, Tullow will look to capture synergies with the Jubilee FPSO whilst reducing costs and removing the significant annual lease payment. The firm claims to be excited by the potential of the 4D seismic and ocean bottom node (OBN) data to unlock future drilling campaigns in Jubilee and TEN.

In the near-term, the company is encouraged by the positive start to the 2025-26 Jubilee drill campaign, highlighting many incremental opportunities beyond new wells it is pursuing to improve production, including multi-phase pumps, riser-based gas lift, and workover campaigns, which have the potential for rapid payback with relatively low risk.

Ian Perks, Chief Executive Officer of Tullow Oil, commented: “Operationally, 2026 has started strongly, with momentum building across the business. We are particularly encouraged by the positive early results from our Ghana drilling campaign, which highlight the quality and potential of our world-class assets.

“A key milestone has been the agreement to purchase the TEN FPSO, a value-accretive acquisition that significantly improves the field’s economics by eliminating lease costs and providing an opportunity to capture operating cost savings. Additionally extending the Jubilee and TEN petroleum agreements to 2040, and higher oil prices have further strengthened our platform for sustainable growth.”

Related News