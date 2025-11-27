Illustration; Source: ADNOC Gas
Home Fossil Energy $4 billion deal in hand as ADNOC scores 20-year gas supply assignment

Project & Tenders
November 27, 2025, by Melisa Cavcic

ADNOC Gas, a subsidiary of the UAE’s Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), has secured a multimillion-dollar natural gas supply agreement with EMSTEEL, an integrated steel and building materials manufacturer, to power the United Arab Emirates’ industrial growth.

Illustration; Source: ADNOC Gas

While revealing the signing of what it describes as a landmark agreement valued between $3.5 and $4.2 billion, ADNOC Gas explains that the 20-year deal, effective January 1, 2027, secures a stable and reliable supply of lower-carbon natural gas to power EMSTEEL’s operations and future growth.

Fatema Al Nuaimi, Chief Executive Officer of ADNOC Gas, commented: “This landmark agreement to supply EMSTEEL with lower-carbon natural gas underpins ADNOC Gas role in boosting the UAE’s industrial growth and economic development. We remain firmly committed to delivering reliable, lower-carbon energy that powers national industries, drives value creation, and helps secure the UAE’s long-term prosperity.”

By delivering a stable, long-term supply of lower-carbon natural gas, ADNOC Gas is perceived to enable EMSTEEL to scale production while managing emissions and strengthening the resilience of the UAE’s manufacturing base. 

Engineer Saeed Ghumran Al Remeithi, Group Chief Executive Officer of EMSTEEL, noted: “EMSTEEL is proud to extend its long-standing partnership with ADNOC Gas through this landmark agreement, which reflects the strength of collaboration between two national champions driving the UAE’s industrial and economic transformation.

“This strategic partnership not only ensures a secure and sustainable energy supply for our operations but also reinforces our shared commitment to maximizing In-Country Value and supporting national economic resilience. With ADNOC Gas as a key energy partner, EMSTEEL will continue advancing green steel production, enhancing efficiency across our value chain, and contributing to the sustainable growth of the nation’s industrial ecosystem.”

The latest agreement builds on the multi-year liquefied natural gas (LNG) deals ADNOC Gas recently signed, including a three-year supply agreement with Germany’s SEFE and a heads of agreement (HoA) with India’s Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

