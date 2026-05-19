UAE and India deepen energy ties with oil, LNG, LPG and storage deals

Collaboration
May 19, 2026, by Melisa Cavcic

United Arab Emirates-headquartered energy heavyweight Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) has struck new strategic alliances with India-based energy partners, fortifying bonds between the UAE and India through agreements across crude oil, liquefied natural gas (LNG), and liquefied petroleum gas (LPG) supply and storage, as well as strategic reserves.

Illustration; Source: ADNOC

ADNOC has secured two strategic collaboration agreements, which are perceived to build on the UAE player’s expanding partnerships with Indian companies across crude, LNG, and LPG supply, as well as energy storage opportunities, supporting India’s growing energy demand and long-term economic growth.

Dr. Sultan Al Jaber, ADNOC Managing Director and Group CEO, commented: “India’s scale and growth trajectory make it one of the defining energy markets of our time. As demand accelerates alongside a rapidly expanding population, the strength of the UAE–India energy partnership becomes ever more critical.

“These agreements reinforce supply security, deepen our strategic ties, and underscore ADNOC’s role as a dependable and reliable partner in powering India’s long-term economic growth.”

The company sealed a strategic collaboration agreement with Indian Strategic Petroleum Reserves to explore a range of opportunities spanning crude oil, LNG, and LPG storage as well as strategic reserves, including a potential increase in the UAE firm’s crude oil storage in India up to 30 million barrels, encompassing existing storage at Mangalore and potential new storage opportunities at Vishakhapatnam and Chandikol.

In addition, the agreement explores potential crude storage in Fujairah as part of India’s strategic petroleum reserve, alongside potential LNG and LPG storage opportunities in India, supporting energy security and enhancing the resilience of the UAE-India energy supply chains amid a challenging global shipping environment.

ADNOC has entered into a strategic collaboration agreement with Indian Oil Corporation to explore expanded LPG supply and trading opportunities, including through ADNOC Global Trading, building on the companies’ existing LPG term contract in place since 2023 and supporting the development of a potential long-term LPG sale and purchase agreement.

The deal is said to reinforce the UAE giant’s role as a reliable LPG supplier to India and enable deeper integration across supply and shipping spheres. The UAE and India are described as sharing a deep and enduring relationship underpinned by a comprehensive strategic partnership that has expanded significantly in recent years across trade, energy, and infrastructure.

ADNOC highlighted: “Bilateral economic ties have strengthened further following the comprehensive economic partnership agreement, which entered into force in 2022, with both countries targeting $200 billion in trade by 2032.

“As one of the world’s fastest-growing major economies and a key driver of global energy demand, India continues to be a strategic priority for ADNOC and sits at the center of key global energy growth trends.”

