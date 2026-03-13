South Korean player taps France's GTT for LNG carrier tank design

March 13, 2026, by Melisa Cavcic

French technological containment specialist Gaztransport & Technigaz (GTT) has landed a new tank design job for a liquefied natural gas (LNG) carrier (LNGC) with South Korea’s shipbuilding and offshore engineering player HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE).

LNG carrier (for illustration purposes); Source: GTT
GTT secured an order from HD KSOE in the first quarter of 2026 for the tank design of a new LNG vessel, which will be built by the HD Hyundai Samho shipyard on behalf of the ship-owner Sonangol.

The vessel’s cryogenic tanks, with a total capacity of 174,000 cubic meters (cbm), will be fitted with the French player’s Mark III Flex membrane containment system. The delivery of the vessel is scheduled for the second quarter of 2028.

This order comes shortly after GTT won another such assignment with Samsung Heavy Industries on behalf of a European shipowner.

Related News