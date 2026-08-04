Illustration; Source: ADNOC Drilling
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ADNOC, SLB roll out AI-powered tool across over 120 rigs to enhance drilling ops

Technology
August 4, 2026, by Melisa Cavcic

United Arab Emirates-based energy heavyweight Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) and the U.S.-headquartered technology player SLB have deployed a platform running on artificial intelligence (AI) across a fleet of more than 120 rigs to cut downtime and improve drilling performance at onshore and offshore assets.

Illustration; Source: ADNOC Drilling
Illustration; Source: ADNOC Drilling

ADNOC and SLB have enabled engineers to oversee up to three times more rigs and avoid up to two days of downtime with the use of the AI-enabled Real-Time Operations Center (RTOC) platform across ADNOC Drilling’s fleet of more than 120 rigs, a move interpreted to provide teams with a faster and more connected way to monitor, analyze and manage drilling operations across onshore and offshore assets.  

Musabbeh Al Kaabi, ADNOC Upstream’s CEO, commented: “The Real-Time Operations Center creates value across ADNOC’s drilling operations every minute by embedding AI into the heart of our drilling operations, helping our teams make faster, smarter decisions at scale. Built securely here in the UAE, it is further proof that ADNOC is moving from AI ambition to real-world impact as we become the world’s most AI-enabled energy company.”

According to the UAE giant, the RTOC replaces multiple tools and reduces engineering effort by 30-40%, allowing engineers to support two to three times more rigs while maintaining effective oversight by turning large volumes of drilling data into clear and actionable information through automated dashboards and AI-powered performance insights, enabling reporting cycles that previously took several days to be completed within hours.

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Rakesh Jaggi, President, Digital, SLB, highlighted: “DrillOps transforms real-time drilling data into operational intelligence that helps teams make faster, more informed decisions. Deployed within ADNOC’s sovereign cloud environment, the technology provides the scalable digital foundation for AI-enabled workflows across one of the industry’s largest rig fleets and supports the continued progression toward more autonomous operations.”

In addition, RTOC can identify potential issues before they escalate by analyzing real-time rig data, helping reduce incident response times by 4-12 hours and avoid one to two days of rig downtime. Enabled by SLB’s DrillOps intelligent well delivery and insights solutions, this tool is said to bring live rig data from across drilling operations into a single environment.

As a result, business, asset and drilling teams get a real-time view of activity across the rig fleet, helping them identify risks earlier, improve coordination and make faster decisions. By combining operational data, advanced analytics and AI-driven insights, tasks that previously required a full day of analysis can now be completed within minutes.

The AI platform analyzes real-time operational data to help two operators, ADNOC Onshore and ADNOC Offshore, make faster decisions, improve performance and reduce operational risks across their assets. This deployment enables ADNOC to continue to put intelligence to work across its operations, embedding AI into core workflows and accelerating the transition toward more autonomous and optimized operations. 

The UAE giant underlined: “Developed in the UAE and hosted within ADNOC’s cloud environment, RTOC keeps critical operational data and workflows securely within the country while providing a trusted foundation for AI-driven operations.

“By maintaining control of sensitive information under UAE jurisdiction, ADNOC is strengthening data security, operational resilience and long-term digital independence.”

The deployment comes shortly after ADNOC Offshore, TotalEnergies, Eni, and China National Petroleum Corporation (CNPC) made a final investment decision (FID) for a development project in the UAE’s Umm Shaif and Nasr offshore concession.

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