LNG vessel at sea
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ADNOC sets up global LNG marketing and trading platform

Business Developments & Projects
July 6, 2026, by Melisa Cavcic

United Arab Emirates-headquartered energy heavyweight Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) has brought together liquefied natural gas (LNG) marketing activities of ADNOC Gas and XRG with ADNOC Trading into an integrated commercial platform, a move perceived to create one of the leading global LNG players.

LNG vessel at sea
LNG carrier Al Shelila; Source: ADNOC Logistics and Services

ADNOC has launched a global LNG marketing and trading platform in Abu Dhabi Global Market (ADGM), designed to enhance flexibility and shipping optionality, supporting ADNOC Gas’ expanding LNG portfolio, including Ruwais LNG, and XRG’s international gas and infrastructure growth, while strengthening customer access globally.

Rashid Al Mazrouei has been appointed Chief Marketing & Origination Officer (LNG), with responsibility for overseeing the marketing of the combined equity LNG portfolios of XRG and ADNOC Gas. He will lead long-term LNG marketing and origination from ADGM, working closely with ADNOC Trading to centralize marketing activities under the combined platform.

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The move, targeting 47 million tonnes per annum (mtpa) of combined marketable LNG by 2035, is expected to enhance ADNOC and XRG’s ability to manage a growing and diverse LNG portfolio, building on ADNOC’s five-decade track record as a trusted LNG supplier. 

This platform is anticipated to rank among the leading global LNG players, scaling up ADNOC and XRG’s capacity to optimize a growing and diverse LNG portfolio and reinforce Abu Dhabi’s position as a global energy trading center.

Dr. Sultan Al Jaber, ADNOC Managing Director and Group CEO, and XRG Executive Chairman, commented: “With LNG demand set to grow substantially, the world will need reliable, responsible and trusted suppliers at scale. This world-class, integrated commercial LNG platform brings together the full strength of ADNOC’s marketing, trading and shipping capabilities to create a single global hub in Abu Dhabi.

“It marks a step-change in scale, flexibility and optionality of our LNG marketing and trading platform and will further position ADNOC to meet the world’s growing demand for energy.”

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ADNOC Gas, which has been a trusted LNG supplier since 1977, delivering more than 3,500 cargoes worldwide, will retain its existing commercial LNG arrangements, with the platform expected to create further upside by supporting the optimization of its marketing activities for LNG volumes, including future Ruwais LNG volumes.

According to the UAE-based giant, long-term LNG marketing will be centralized under the combined platform, while ADNOC Trading will remain the counterparty for trading activities, with no change to existing customer interfaces.

“Shipping is a core enabler of the platform’s capabilities. ADNOC Trading’s LNG shipping desk ranked among the top global LNG charterers in both physical and freight derivatives in 2025,” emphasized the company.

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ADNOC L&S has expanded its owned LNG fleet to 20 vessels, including 14 modern two-stroke carriers, supporting growing UAE LNG production and global trade. 

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