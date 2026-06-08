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Consortium eyes next-gen AI-powered wave energy infrastructure

Collaboration
June 8, 2026, by Melisa Cavcic

Israel-headquartered developer Eco Wave Power is engaged in talks with Florida Atlantic University (FAU) and the University of Michigan to explore the development of artificial intelligence (AI)-driven wave energy applications, WaveGPT, and next-generation wave-powered coastal data center infrastructure designed to support the rapidly growing energy demands of AI.

Wave energy pilot; Source: Eco Wave Power

Eco Wave Power is advancing discussions with Florida Atlantic University and the University of Michigan focused on two complementary tracks designed to position the firm at the intersection of renewable energy and AI infrastructure, with the first track centered on the continued development of WaveGPT.

This is the company’s AI-driven operational intelligence platform designed to transform real-time operational data from the Israeli player’s wave energy installations into actionable insights through predictive analytics, forecasting, anomaly detection, performance optimization, and digital twin technologies.

To this end, Eco Wave Power recently submitted a TEAMER application with Florida Atlantic University focused on data-driven energy flow mapping, operational intelligence, and predictive analytics for the company’s wave energy technology, seeking to leverage advanced AI methodologies to enhance system performance, improve operational planning, and support future commercial deployments.

On the other hand, the second track is set on a potential collaborative grant submission involving Eco Wave Power, Florida Atlantic University, and the University of Michigan aimed at developing a wave-powered, AI-optimized coastal data center concept.

This initiative aims to combine wave energy generation, advanced cooling technologies, digital twins, energy storage, and intelligent workload management into a unified platform capable of supporting future coastal AI and edge-computing infrastructure.

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Inna Braverman, Founder and Chief Executive Officer of Eco Wave Power, commented: “AI is expected to become one of the largest drivers of electricity demand in the coming decade. We believe wave energy can play a meaningful role in supporting the next generation of coastal digital infrastructure.

“By combining wave energy, AI optimization, advanced cooling technologies, and digital twins, we are exploring how renewable energy can directly support the rapidly expanding needs of AI-driven data centers and edge computing facilities.”

The proposed initiatives build upon Eco Wave Power’s broader strategy of integrating artificial intelligence, predictive analytics, digital twins, and renewable energy generation to create intelligent energy infrastructure capable of supporting future industrial and digital economies.

Left to Right: Dr. James Van Zwieten, Gabriel Alsenas, Inna Braverman, Dr. Yufei Tang, Dr. Sasha Fung; Courtesy of Eco Wave Power

While discussions and grant applications remain subject to review, funding approvals, and final agreements among the parties, the Israeli player believes these initiatives have the potential to create a new category of AI-enabled renewable energy infrastructure and further expand the firm’s role within the rapidly evolving energy landscape.

The company’s focus on AI-enabled energy infrastructure and digital twin technologies has recently gained international visibility, as it was featured during NVIDIA Founder and CEO Jensen Huang‘s GTC keynote presentations in both San Jose and Taipei, where the firm’s technology was showcased as part of demonstrations highlighting simulation, digital twins, and real-world infrastructure applications.

The concept is based on the premise that future data centers will require not only significantly more electricity, but also intelligent energy management and innovative cooling solutions.

Eco Wave Power and its academic partners aim to explore new approaches for powering the AI economy with clean energy by locating data centers in coastal environments and integrating them directly with renewable energy generation and seawater-assisted cooling technologies.

Based on the project concept, the proposed platform would utilize AI-driven digital twins capable of forecasting wave conditions, computing workloads, cooling requirements, storage availability, and grid conditions in real time, enabling optimized operation across the entire energy-water-compute ecosystem.

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Dr. Yufei Tang, Director of the FPL Center for Intelligent Energy Technologies (InETech) at Florida Atlantic University, highlighted: “Artificial intelligence is transforming how energy systems are designed, monitored, and optimized.

“By combining marine renewable energy, advanced digital twins, predictive analytics, and intelligent control systems, we have an opportunity to develop next-generation energy infrastructure that is both sustainable and adaptive to rapidly evolving energy demands.”

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