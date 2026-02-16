Back to overview
Home Fossil Energy Aker Solutions lands major five-year contract for key Aker BP assets off Norway

Project & Tenders
February 16, 2026, by Nadja Skopljak

Aker Solutions has secured a five-year contract with Aker BP for maintenance, modification and operation services (MMO) across all of its key assets on the Norwegian Continental Shelf (NCS).

The work will be executed within the next-generation MMO alliance covering Valhall, Fenris, Ula, EIGA (Edvard Grieg and Ivar Aasen), Skarv, Alvheim, and the Yggdrasil area. 

Engineering and project management will take place in Stavanger, Sandnessjøen and Mumbai, with fabrication to be performed at Aker Solutions’ yards in Egersund and Sandnessjøen. The agreement will also provide work for offshore employees. 

Aker Solutions said that the contract is major, meaning it is worth between NOK 8 billion and NOK 12 billion (approximately €711 million to €1 billion).

The framework agreement also includes options to extend the contract for up to two additional four-year periods starting from March 1, 2026.

“This contract marks a new chapter for Aker Solutions. We are proud to serve as the MMO provider for the Yggdrasil Area, including three topsides, Hugin A, Hugin B, and Munin. It’s an area that will set a new benchmark for remote operations and low-manned and unmanned production platforms,” said Kjetel Digre, Chief Executive Officer at Aker Solutions.

“Our alliance is built on trust and long-term commitment. Together, we are at a pivotal moment of transformation – embracing new technology and advanced execution methods to boost productivity, reduce costs, and shorten project lead times by fundamentally changing how we work.”

The award will be booked as order intake in the first quarter of 2026, in the Life Cycle segment, representing an estimate of the work to be called off during the five-year fixed period, the company said.

