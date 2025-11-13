Amogy and SHI strike multi-year deal for ammonia-to-power systems manufacturing

Back to overview
Collaboration
November 13, 2025, by Aida Čučuk

U.S.-based provider of ammonia-to-power solutions Amogy and South Korea’s shipbuilding major Samsung Heavy Industries (SHI) have signed a multi-year strategic contract for the manufacturing of Amogy’s ammonia-to-power systems.

Credit: Amogy

Under the agreement, SHI plans to establish a facility in South Korea to produce and test Amogy’s systems, beginning with those required for Amogy’s pilot project in Pohang in 2026. As disclosed, the project seeks to demonstrate the technology maturity and economic feasibility of Amogy’s ammonia-to-power systems for distributed clean power generation.

It is understood that the partnership expands on the two companies’ ongoing collaboration to develop and deploy next-generation ammonia-based power systems for ships, which began with SHI’s strategic investment in Amogy in December 2024. Expanding this relationship, SHI will now serve as a contract manufacturer for Amogy’s systems. The companies are also expected to work together to optimize Amogy’s ammonia-to-power modules for both land-based and maritime power generation applications.

As revealed, SHI plans to develop testing methods and standards, establish protocols, and build manufacturing equipment and process management systems, along with raw material supply chains, to help advance Amogy’s technology. Furthermore, the shipbuilding major plans to expand its ammonia demonstration facility at the Geoje Shipyard by the end of 2025, which will be used for the production and testing of Amogy’s systems.

Seonghoon Woo, CEO of Amogy, commented: “Samsung Heavy Industries has the world’s most advanced manufacturing and production capabilities, and partnership with them to manufacture our systems is a significant step forward for Amogy. With SHI’s expertise, we can ensure the quality, reliability, and scalability of our systems as we accelerate commercialization – advancing decarbonization across both land and sea.”

Lee Ho-gi, Managing Director of Samsung Heavy Industries – Eco-friendly Research Center, stated: “We want to contribute to creating an eco-friendly fuel ecosystem by cooperating with Amogy in technology scale-up and manufacturing/production. We will continue to seek long-term cooperation with Amogy.”

To note, Amogy’s proprietary ammonia-to-power technology is said to leverage advanced catalyst materials to crack ammonia into hydrogen on-site. The hydrogen is then fed into a fuel cell or an engine, reportedly generating “high-performance power with zero carbon emissions.” As per Amogy, the system’s modular design makes it “adaptable, scalable, and ideal” for distributed power generation and maritime applications that demand both reliability and efficiency.

