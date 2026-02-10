Aquaterra Energy chosen for multi-well intervention and abandonment in Spain

Courtesy of Aquaterra Energy
February 10, 2026, by Nadja Skopljak

Aquaterra Energy, a UK-headquartered offshore energy engineering solutions provider, has secured a contract with an undisclosed client for well intervention and abandonment services offshore Spain.

Aquaterra Energy said that the contract, worth seven figures and encompassing multiple years, will see it deliver a subsea well access solution to support intervention and abandonment activities across 11 wells located offshore Spain.

The campaign will be performed from a semi-submersible vessel and will cover the supply of a 7-3/8” ID, 5,000 psi-rated intervention riser system, with proprietary AQC-CW connectors and a complete package of interface equipment for a series of offshore subsea abandonment operations. Aquaterra’s complete riser-based solution will integrate with the customer’s subsea pressure control equipment.

Although the UK firm did not reveal the name of the client nor the contract’s worth, it did state that the contract was awarded by a global offshore services company.

“Securing this multi-year contract is a significant milestone for Aquaterra Energy. Well intervention and abandonment is increasingly the defining challenge for many mature offshore basins and we have invested in building the team, capability and technology required to make these campaigns a success as our customers navigate complex late-life field operations,” said George Morrison, CEO at Aquaterra Energy.

