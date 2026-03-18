Illustration; Source: Petrobras
Baker Hughes lands five-year job with Petrobras in Brazil

March 18, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered energy technology giant Baker Hughes has won a multi-year deal with Brazil’s state-owned energy giant Petrobras to support critical turbomachinery equipment for the South American country’s offshore and refinery operations.

Illustration; Source: Petrobras
Illustration; Source: Petrobras

The 60-month service award, for which an agreement was signed in February 2026 with Petrobras following an open tender process, will allow Baker Hughes to take care of critical turbomachinery equipment for Brazil’s offshore operations as well as a major refinery.

The deal covers essential maintenance, repairs, and engineering advisory services, reinforcing the U.S. player’s commitment to lifecycle services, maintaining the performance and reliability of up to 64 aeroderivative gas turbines installed across several sites deemed critical to the Brazilian firm’s production continuity.

These assets are perceived to support stable, scalable energy output across approximately 19 floating production, storage, and offloading (FPSO) vessels in the country’s offshore sector and at the Replan refinery in Paulínia, São Paulo. The FPSOs are equipped with the American company’s turbines, including the LM2500 and LM6000.

The work under the agreement will be delivered through the Baker Hughes Service Center in Petrópolis, Rio de Janeiro. The firm plans to expand the center’s capacity and capability footprint, adding advanced grinding capabilities to enhance service and reliability, while strengthening the local supply chain and employment opportunities.

Maria Claudia Borras, Baker Hughes’ Chief Growth and Experience Officer and interim Executive Vice President of Industrial & Energy Technology, commented: “This strategic agreement reinforces our long-standing relationship with Petrobras and our enduring commitment to Brazil’s energy sector.

“Our advanced service solutions, delivered through our local service center, can help improve the reliability and operational efficiency Petrobras needs across its offshore and refining operations while strengthening its energy supply chain.”

The U.S. giant claims to have played a key role in the development of Brazil’s energy resources for several decades, with a focus on enhancing operational reliability to help strengthen the nation’s economy and energy supply chain.

This deal with Petrobras comes weeks after Baker Hughes teamed up with Italy’s Tecnimont to explore prospective modularized, scalable liquefied natural gas (LNG) projects around the world.

Related News