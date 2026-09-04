ETAP facility in the North Sea; Source: BP
Back to overview
Home Fossil Energy BP tasks Baker Hughes with production enhancement across UK North Sea assets

BP tasks Baker Hughes with production enhancement across UK North Sea assets

Project & Tenders
September 4, 2026, by Melisa Cavcic

UK-headquartered energy giant BP has hired U.S.-headquartered energy technology giant Baker Hughes to support new well development and production optimization across its North Sea operations on the UK Continental Shelf (UKCS).

ETAP facility in the North Sea; Source: BP
ETAP facility in the North Sea; Source: BP

The contract award from BP enables Baker Hughes to provide offshore stimulation services in the UK sector of the North Sea, including new well development and enhanced recovery from mature fields. The U.S. giant will deploy a vessel-based stimulation solution featuring its StimFORCE modular stimulation package to support well completions and production enhancement activities.

Amerino Gatti, Baker Hughes Executive Vice President of Oilfield Services & Equipment, commented: “By combining our vessel-based stimulation expertise, advanced intervention technologies and production optimization capabilities, we are well positioned to help BP enhance reservoir performance, increase operational flexibility and unlock additional value from both new and mature fields across its North Sea portfolio.”

While elaborating that the vessel solution provides schedule and operational flexibility, enabling stimulation activities to be executed efficiently, Baker Hughes emphasizes its role in helping operators optimize reservoir performance across the well lifecycle through advanced drilling, completions and intervention technologies.

According to the company, the solution is designed to enhance operational reliability, minimize non-productive time and optimize recovery, supported by a UK operating base and an established local supply chain network.

BP’s UK North Sea portfolio spans multiple assets, including Clair and Clair Ridge west of Shetland, the Glen Lyon and Greater Schiehallion area, as well as the Eastern Trough Area Project (ETAP) in the central North Sea, which includes fields such as Seagull and Mungo, supporting production from a mix of new developments and mature fields.

Baker Hughes recently secured multiple assignments across different geographies, including a deal with Searah, a 50/50 independent joint venture between Eni and Petronas in Southeast Asia, to supply subsea production systems and digital solutions for one of Indonesia’s major upcoming energy projects.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News