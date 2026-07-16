Greater Kittiwake Area (GKA); Source: EnQuest
Back to overview
Home Fossil Energy CB&I staying on at North Sea platform to support EnQuest with UK asset’s end of life scope

CB&I staying on at North Sea platform to support EnQuest with UK asset’s end of life scope

Business Developments & Projects
July 16, 2026, by Melisa Cavcic

CB&I, a designer and builder of storage facilities, tanks, and terminals owned by a consortium of financial investors led by Mason Capital Management, has been tasked with handling segments beyond late-life asset management to deliver cessation of production (COP) and facilitate decommissioning of a platform in the UK sector of the North Sea.

Greater Kittiwake Area (GKA); Source: EnQuest
Greater Kittiwake Area (GKA); Source: EnQuest

CB&I’s Asset Solutions business, formerly part of Petrofac, has secured a further contract with EnQuest to continue managing the Kittiwake asset in the UK North Sea as duty holder through to cessation of production and decommissioning, expanding the firm’s scope of work beyond late-life asset management.

John Pearson, Chief Operating Officer of CB&I Asset Solutions, commented: ” The award to extend our services as asset duty holder beyond COP, through decommissioning is testament to our productive and longstanding relationship with EnQuest and our unparalleled experience as an outsourced duty holder of the asset for nearly 23 years.

“Kittiwake is synonymous with strong team spirit and safe practices, showcasing the value our team adds as a trusted partner of choice. Whilst bittersweet to anticipate the end of life of the asset, we are honoured to support EnQuest during this final phase.”

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

The company sees the extension of the duty holder contract as a reaffirmation of its team’s enduring role in Kittiwake’s success story, having fulfilled this role onboard the asset since 2003, supporting EnQuest since 2014, and Centrica and Venture in earlier years. The platform operates as a production hub for several subsea tie-backs comprising the Greater Kittiwake Area.

Asset Solutions’ achievements onboard the platform have so far included enhancing operational performance and extending the asset’s operating life. With a safety record of over 20 years without a lost-time incident (LTI), the team has demonstrated a strong safety culture and the value of having a consistent, committed, long-term crew on board, supported by the onshore team in Aberdeen.

The latest award is interpreted to strengthen the firm’s position as the partner of choice for outsourced asset operations, creating lasting value for operators. Through the optimization of late-life asset management, the team has unlocked greater economic value and extended safe operating life, through to cost-effective decommissioning.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

John Telford, Kittiwake Asset Manager at EnQuest, commented: “CB&I’s Asset Solutions team has been an integral part of the Kittiwake story for more than two decades, consistently demonstrating strong operational performance, an unwavering commitment to safety and a deep understanding of the asset.

“As Kittiwake approaches the next stage of its lifecycle, we are pleased to extend this longstanding partnership and leverage our ‘one team’ approach to support safe, efficient and responsible operations.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News