Fresh North Sea gig for Well-Safe Solutions’ semi-sub rig

May 25, 2026, by Melisa Cavcic

Aberdeen-based decommissioning services provider Well-Safe Solutions has picked up a new assignment in the UK sector of the North Sea, enabling it to provide well operatorship capability for the first time.

While revealing a new contract to provide full well operatorship and asset execution for an undisclosed client in the UK North Sea, Well-Safe Solutions explains that the contract marks a pivotal moment in expanding the company’s service offerings – taking advantage of Tier 1 capabilities to provide fully integrated well lifecycle services.

Described as the firm’s first well operatorship contract, the move is seen as a logical step for both the UK player and the industry, enabling more efficient well management through fully integrated package offerings – with owned assets, engineering and services from one provider under a single contract.

The contract scope will see Well-Safe Solutions undertake operations management of the well decommissioning – from planning to execution, encompassing initial subsurface analysis and well design engineering, followed by rig, service and support vessel provision.

The rig provision will be fulfilled by the Well-Safe Defender enhanced pacesetter semi-submersible rig, which will be mobilized to travel to the field, with planned beginning in June 2026. The rig has a capacity for 110 crew and is specifically configured for midwater environments and the technically complex subsurface conditions of the field.

The Well-Safe Defender will then mobilize in direct continuation to its next contract in the Northern North Sea. The latest deal represents the fourth major contract awarded to the firm this year, adding to three other North Sea decommissioning projects.  

According to the Scottish company, the contract award is positive news for its supply chain partners as well as the wider industry and community, with subcontracting and additional employment expected as part of the project.

Well-Safe Solutions underlines that the strategic addition of operatorship to its portfolio of services comes at a time when the availability of mobile offshore drilling units (MODUs) is a growing issue for the industry as demand significantly increases.

The company highlights that capacity has been reduced to seven semi-submersibles currently in or near the region, many of which are already committed long-term. The firm’s integrated services across the full well lifecycle are said to make planning and executing operations simpler, faster, safer and more cost-efficient.

Phil Milton, CEO of Well-Safe Solutions, emphasized: “It has always been our plan to position the business to be able to fulfil the role of Well Operator for our customers and we are grateful for the opportunity to do so under this new contract. This contract, and the well operator appointment, recognizes our credentials as a cost and schedule efficient partner with an outstanding safety record.

“With our market-leading assets, technical expertise and project management capabilities, we are ideally positioned to provide full Well Operatorship responsibility in the North Sea.”                                                 

