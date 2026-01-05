DHT Antelope
Home Green Marine DHT Holdings takes delivery of first of four South Korea-made VLCCs

DHT Holdings takes delivery of first of four South Korea-made VLCCs

Vessels
January 5, 2026, by Nadja Skopljak

Bermuda-headquartered crude oil tanker company DHT Holdings has taken delivery of the first of four very large crude carriers (VLCCs) being constructed in South Korea.

DHT Antelope. Source: DHT Holdings

The VLCC DHT Antelope was delivered on January 2 from Hanwha Ocean and is set to enter the spot market.

Another vessel is scheduled to be delivered in early March, with the remaining two to also be handed over in the first half of 2026. They will be named DHT Addax, Gazelle and Impala.

As disclosed, the vessels will be fitted with exhaust gas cleaning systems, be Tier III compliant, and hold class-ready notations for multiple fuels.

DHT Holdings ordered the vessels from Hanwha Ocean and HD Hyundai Samho, part of HD Korea Shipbuilding & Marine Engineering (HD KSOE), in February 2024.

