Chinese shipyard books GTT for tank design of LNG vessel quartet

LNG vessel; Source: GTT
March 25, 2026, by Melisa Cavcic

French technological containment specialist Gaztransport & Technigaz (GTT) has secured new tank design assignments for four liquefied natural gas (LNG) carriers (LNGCs) with China’s Hudong-Zhonghua shipyard.

GTT has received an order from Hudong-Zhonghua shipyard for the tank design of four new LNG carriers.

Obtained in the first quarter of 2026, the order from the Chinese shipyard has been made on behalf of an undisclosed European shipowner.

The French player will design the vessels’ membrane containment systems, each offering a total capacity of 174,000 cubic meters (cbm).

This deal comes days after GTT won a new tank design job for another LNG carrier with South Korea’s HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE).

